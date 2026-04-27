Le ciglia, spesso considerate un dettaglio estetico, rivestono un ruolo importante nel definire l’aspetto degli occhi. Negli ultimi anni, sono aumentate le proposte di trattamenti e prodotti, tra cui ciglia finte, mascara e laminazione, per migliorare il loro aspetto. Nonostante ciò, molte persone non si soffermano sulle cure quotidiane o sui rischi associati a queste pratiche finché non si verificano problemi o danni.

Spesso sottovalutate, eppure importantissime: le ciglia sono uno di quei dettagli che diamo spesso per scontato, finché puntualmente non succede qualcosa che ci fa davvero rendere conto di quanto incidano sullo sguardo. Basta un periodo di stress, il mascara sbagliato o un trattamento fatto male. Più corte, più rade, meno curve: sono tanti i dubbi comuni attorno all’argomento. Tra i prodotti che promettono risultati immediati, trend su TikTok (come le ciglia magnetiche ) e domande online, orientarsi non è sempre così facile. C’è chi opta per rimedi naturali e chi per soluzioni più strutturate, senza avere davvero chiaro cosa funzioni e cosa no.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ciglia finte, mascara, laminazione: tutto ciò che dobbiamo sapere per prenderci davvero cura delle nostre amate ciglia

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