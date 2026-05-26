Il recupero sociale e la riabilitazione dovrebbero rappresentare i principi cardine della detenzione per chi ha commesso degli errori. Questi concetti sono stati al centro della serata di mercoledì 20 maggio al Teatro Parioli Costanzo di Roma, dove è stata rappresentata l'opera teatrale "Un bar di paese". Lo spettacolo è il vincitore della seconda edizione del "Premio Maurizio Costanzo nelle carceri", e il suo testo è stato redatto dai detenuti della casa circondariale Santo Spirito di Siena, in collaborazione con le compagnie Lalut ed Egum Teatro. La vicenda è ambientata in un bar situato nei pressi di una struttura carceraria. Il locale è gestito da un uomo con un passato in prigione e da sua moglie, ed è popolato da clienti abituali e originali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il teatro come riscatto: al Parioli va in scena il premio "Maurizio Costanzo nelle carceri"

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