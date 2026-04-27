AB Genovese sul tetto d’Italia | il tricolore femminile della Pétanque vale il FIB Top Team

Una squadra femminile di Pétanque della Liguria si è aggiudicata il titolo di FIB Top Team, battendo in una finale molto combattuta un'altra formazione. La competizione si è svolta con grande intensità, coinvolgendo diverse squadre in un percorso ricco di match serrati. La vittoria conferma il successo delle atlete liguri in questa disciplina, attirando l’attenzione sul livello competitivo del torneo.

C’è un momento in cui il lavoro, la crescita e l’identità di squadra trovano la loro consacrazione definitiva. Per l’A.B. Genovese femminile, specialità Pétanque, quel momento è arrivato con la conquista dello scudetto: un successo costruito nel tempo e suggellato al termine di una finale intensa e combattuta contro Vita Nova. Un trionfo che vale, senza discussioni, il riconoscimento di FIB Top Team. A raccontare l’impresa è il presidente Gianluca Grondona: “Siamo estremamente contenti. Abbiamo fatto un bellissimo campionato, con la squadra femminile siamo sempre al vertice da anni. L’anno scorso ci siamo aggiudicati il secondo posto e la meritata e bella soddisfazione di diventare Campioni d’Italia è finalmente sopraggiunta".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A.B. Genovese sul tetto d’Italia: il tricolore femminile della Pétanque vale il FIB Top Team

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