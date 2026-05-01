Il 2 maggio si è verificato un incidente tra Joo In Ah e il Team di Audit 3 sul tetto di un edificio. Poco dopo, uno scandalo coinvolgente Moo Kwang Il ha influenzato la posizione lavorativa di Noh Ki Jun, alterando la dinamica interna del team di audit. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti e le tensioni all’interno dell’ambiente lavorativo.

? Cosa sapere Joo In Ah e il Team di Audit 3 si scontrano sul tetto il 2 maggio.. Lo scandalo di Moo Kwang Il impatta la gerarchia e la carriera di Noh Ki Jun.. Il prossimo 2 maggio alle ore 21:10 KST, la narrazione di Filing For Love subirà una svolta decisiva con l’emissione del terzo episodio, segnato da un violento scontro tra Joo In Ah e i membri del Team di Audit 3 sul tetto dell’edificio. La produzione della serie tvN ha rilasciato nuovi scatti che documentano una crisi imprevista che sta colpendo l’ufficio incaricato delle irregolarità interne. Al centro del conflitto si trova il responsabile Moo Kwang Il, interpretato da Oh Dae Hwan, la cui unica ambizione professionale era quella di concludere il proprio percorso lavorativo senza intoppi, obiettivo ora compromesso da uno scandalo d’ufficio che lo vede coinvolto in modo diretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filing For Love: scontro sul tetto e scandalo nel Team di Audit

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