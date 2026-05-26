Gli studenti delle scuole medie della provincia hanno concluso un progetto dedicato alla scrittura giornalistica, durante il quale si sono confrontati producendo articoli. La fase finale ha visto i giovani partecipanti mostrare entusiasmo e curiosità, con sguardi attenti e sorrisi. Il percorso, avviato alcuni mesi fa, si è concentrato sulla verifica delle fonti, la scrittura corretta e il senso critico. La partecipazione di istituzioni e imprese ha accompagnato l’iniziativa, sostenendo la formazione dei giovani cronisti.

Gli sguardi curiosi dei piccoli cronisti, i loro sorrisi e il loro entusiasmo sono stati la chiusura ideale di un percorso portato avanti negli ultimi mesi che ha visto gli alunni di diverse scuole medie della Provincia sfidarsi a suon di articoli di giornale. Ieri mattina la sala della biblioteca Beghi al completo per la cerimonia di premiazione della ventiquattresima edizione del Campionato di Giornalismo. Un’iniziativa promossa da ‘La Nazione’ che, anno dopo anno, continua a riporre fiducia nelle giovani generazioni e a coinvolgerle in una competizione che favorisce il confronto, il sano dibattito e lo sviluppo di idee attorno a temi di grande importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il supporto di istituzioni e imprese. Alleanza per l’informazione libera. Curiosità, rigore e senso critico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Così i ragazzi allenano il loro senso critico"Quest’anno si conclude l’iniziativa ‘Teatro in classe’, organizzata dal quotidiano e supportata da diverse realtà culturali e commerciali locali.

Farnesina e Ares 118: nuova alleanza per il supporto psicologicoLa Farnesina e il servizio di emergenza Ares 118 hanno firmato un nuovo accordo per offrire supporto psicologico ai cittadini italiani coinvolti in...

Temi più discussi: Il supporto di istituzioni e imprese. Alleanza per l’informazione libera. Curiosità, rigore e senso critico; Bullismo e cyberbullismo, alleanza tra Unicef e Osservatorio nazionale: Servono ascolto e responsabilità condivise; L'educazione digitale entra in classe? Ecco una proposta che arriva dalla Toscana: I divieti non bastano, serve un’alleanza tra scuola, famiglie e istituzioni per tutelare i minori; Piemonte. Staffetta Cisl -Territori in Dialogo, Un’alleanza per il futuro di Torino - CISL.

#PrimoMaggio2026 La crisi energetica, la crescita fragile, il dopo-Pnrr richiedono un'alleanza vera tra istituzioni e parti sociali. È l'unico modo per non continuare a rincorrere le emergenze, anziché prevenirle. È attraverso il Patto della Responsabilità e la par x.com

Il principe William venderà un quinto del ducato per costruire case e aiutare la natura reddit

La Regione vuole 'un'alleanza tra Istituzioni' sul tema della salute mentaleCostruire un'alleanza seria tra Istituzioni sul tema della salute mentale è l'obiettivo giornate di approfondimento che la Regione Umbria ha scelto di dedicare a questo ambito. Lo ha sottolineato la ... ansa.it

Istituzioni, imprese, società civile Un’alleanza per la credibilità, nel nome di mio nonno Guido CarliCì sono parole che non valgono soltanto per chi le pronuncia, ma per ciò che riescono a costruire. Credibilità è una di queste. È la moneta invisibile con cui un Paese paga la propria reputazione nel ... corriere.it