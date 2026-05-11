Internazionali Roma 2026 Pellegrino da favola | l’azzurro batte Tiafoe e vola agli ottavi

Durante gli Internazionali di Roma 2026, Andrea Pellegrino ha ottenuto una vittoria importante battendo Tiafoe e si è qualificato per gli ottavi di finale. La partita si è conclusa con il risultato di tre set a uno, con Pellegrino che ha vinto i primi due set e ha poi chiuso il match nel quarto set. La gara si è svolta in un’atmosfera intensa e ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis.

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