Internazionali Roma 2026 Pellegrino da favola | l’azzurro batte Tiafoe e vola agli ottavi
Durante gli Internazionali di Roma 2026, Andrea Pellegrino ha ottenuto una vittoria importante battendo Tiafoe e si è qualificato per gli ottavi di finale. La partita si è conclusa con il risultato di tre set a uno, con Pellegrino che ha vinto i primi due set e ha poi chiuso il match nel quarto set. La gara si è svolta in un’atmosfera intensa e ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis.
La favola di Andrea Pellegrino agli Internazionali di Roma 2026 continua. Il tennista azzurro, proveniente dalle qualificazioni e alla sua prima partecipazione in assoluto a un tabellone principale di un Masters 1000, ha sconfitto con una prestazione eccezionale lo statunitense Frances Tiafoe: 7-6(8), 6-1 il punteggio finale. Per Pellegrino, che sale al numero 126 della classifica Atp (a -1 dal suo best ranking), si tratta del momento più alto della sua carriera. Finora aveva vinto un titolo ATP in doppio al Chile Open 2023 e conquistato diversi titoli nel circuito Challenger, tra cui Perugia 2025, Roma 2021, Vicenza 2022 e Bad Waltersdorf 2023.🔗 Leggi su Lapresse.it
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