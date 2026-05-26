Il solito copione | se Usa e Iran parlano di tregua Israele aumenta i suoi attacchi in Libano

Le forze israeliane hanno condotto nuovi attacchi in Libano, mentre gli Stati Uniti e l'Iran discutono di una possibile tregua. Netanyahu aveva già annunciato che Israele non avrebbe tollerato passivamente gli attacchi provenienti dal Libano. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali sui raid odierni. La tensione tra Israele e Hezbollah resta alta, con operazioni militari in corso nella regione. La situazione rimane instabile, con scambi di colpi tra le parti coinvolte.

Benjamin Netanyahu aveva fatto intendere che Israele non avrebbe assistito passivamente o subito ogni prospettiva di prolungamento della tregua in Iran senza farsi mettere in un angolo e dal Libano, oggi come ad aprile, è arrivata la conferma: l’I srael Defense Force ha lanciato nuovi, estesi, attacchi contro Hezbollah nel Paese dei Cedri, ne ha martellato le roccaforti ma ha anche colpito pesantemente la capitale Beirut e diversi villaggi nel Sud del Paese nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 maggio. “Siamo in guerra con Hezbollah e non ci fermeremo”, ha detto Netanyahu rivendicando che Israele avrebbe ucciso in pochi giorni ben 600 “terroristi”, poco dopo che il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir aveva fatto appello ai partner di destra del governo del premier del Likud di intensificare l’offensiva nel Libano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Stati Uniti e Iran hanno concordato una tregua di due settimane

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