Meteo scatta l' allerta a Milano | forti temporali in arrivo ecco il piano d' emergenza

A Milano è stata emanata un'allerta gialla per temporali intensi, secondo quanto comunicato dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. La previsione indica forti acquazzoni che interesseranno il nodo idraulico cittadino, con il cielo che si presenta coperto e grigio. La protezione civile ha predisposto un piano d’emergenza in seguito all’allerta emessa. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o interventi specifici.