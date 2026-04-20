Meteo scatta l' allerta a Milano | forti temporali in arrivo ecco il piano d' emergenza
A Milano è stata emanata un'allerta gialla per temporali intensi, secondo quanto comunicato dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. La previsione indica forti acquazzoni che interesseranno il nodo idraulico cittadino, con il cielo che si presenta coperto e grigio. La protezione civile ha predisposto un piano d’emergenza in seguito all’allerta emessa. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o interventi specifici.
Il cielo sopra Milano si tinge di grigio. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso ufficialmente un'allerta gialla (criticità ordinaria) per il rischio di forti temporali che colpiranno il nodo idraulico della metropoli.L'allerta scatterà ufficialmente alle ore 21.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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