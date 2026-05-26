Il sogno spezzato di Davide Voria morto nello scontro tra moto e Suv a 21 anni | Si era messo in gioco per la città

Un giovane di 21 anni è morto in un incidente stradale tra una moto e un SUV a Bollate, in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, lungo una strada cittadina. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 22 anni il 10 giugno, era a bordo della moto quando si è scontrato con il veicolo. Sul suo curriculum figurano diverse attività di volontariato e impegni civici.

Bollate (Milano) – Avrebbe compiuto 22 anni il prossimo 10 giugno. Sul curriculum vitae presentato in occasione della sua candidatura alle elezioni amministrative 2026 di Bollate, alla voce “competenze e capacità sociali” aveva scritto, “Mi reputo un ragazzo adattabile a situazioni lavorative, una persona disponibile e puntuale, efficace e versatile, in grado di lavorare in gruppo per arrivare all’obiettivo comune dell’azienda”. Nel video registrato in campagna elettorale diceva, “non è giusto che i giovani si incontrino sotto i portici del Municipio, è necessario creare dei luoghi d’incontro per loro”. Sgomento e dolore a Bollate per la morte di Davide Voria, 21 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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