Davide Voria è morto in moto il giorno prima delle elezioni | si era candidato per il consiglio comunale

Notizia in breve

Un candidato al consiglio comunale è morto in moto il giorno prima delle elezioni amministrative a Bollate. I seggi si sono aperti alle 7 di domenica, mentre la notizia della scomparsa dell’uomo ha fatto il giro della città. La vittima aveva 42 anni ed era in corsa per un seggio nel consiglio comunale. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.