Davide Voria è morto in moto il giorno prima delle elezioni | si era candidato per il consiglio comunale
Un candidato al consiglio comunale è morto in moto il giorno prima delle elezioni amministrative a Bollate. I seggi si sono aperti alle 7 di domenica, mentre la notizia della scomparsa dell’uomo ha fatto il giro della città. La vittima aveva 42 anni ed era in corsa per un seggio nel consiglio comunale. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
I seggi per le elezioni amministrative di Bollate (Milano) si sono aperti domenica mattina alle 7 per la scelta del nuovo sindaco, ma la giornata elettorale è iniziata con la notizia della morte di uno dei candidati al consiglio comunale. Si tratta di Davide Voria, ventunenne residente nel Comune. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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