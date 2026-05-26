Il sindaco di Treviso | La vittoria di Venturini rilancerà la Pa-Tre-Ve

Il sindaco di Treviso ha commentato la vittoria di Venturini a Venezia, affermando che rafforzerà l'alleanza tra le città di Venezia, Padova e Treviso, nota come “Pa-Tre-Ve”. Ha espresso complimenti a Venturini e ha esteso la collaborazione anche al sindaco di Padova. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui termini dell’alleanza o sui progetti futuri.

La vittoria di Simone Venturini a Venezia rilancerà l'asse tra la città lagunare, Padova e Treviso, la “Pa-Tre-Ve”: ne è convinto il sindaco del capoluogo della Marca, Mario Conte, che oggi si è complimentato con Venturini, tendendo la mano a lui e al primo cittadino di Padova, Sergio Giordani. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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