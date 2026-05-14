Appalti digitali e Piano Gare 2026 | 200 esperti a Treviso per la PA

A Treviso si sono riuniti oltre 200 esperti per discutere delle novità legate agli appalti digitali e al Piano Gare 2026. L’obiettivo è analizzare come i comuni modificheranno le loro procedure di acquisto e quali strumenti digitali verranno adottati dai funzionari pubblici per gestire le gare e le procedure di appalto. L’evento ha coinvolto professionisti provenienti da diverse regioni italiane, concentrandosi sulle novità normative e tecnologiche in arrivo.

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? Punti chiave Come cambieranno gli acquisti dei comuni con il nuovo Piano Gare 2026?. Quali nuovi strumenti digitali utilizzeranno i funzionari per gestire gli appalti?. Perché la Provincia di Treviso riesce a pagare i fornitori in 16 giorni?. Cosa significa la nuova Mappa dell’Offering per le imprese locali?.? In Breve Veronica Iozzi ha presentato la Mappa dell’Offering per comuni e province.. La Provincia di Treviso registra tempi di pagamento medi di 16 giorni.. La stazione appaltante provinciale ha gestito oltre 145 milioni di euro nel 2025.. Il seminario tecnico si è svolto martedì 12 maggio presso la Provincia di Treviso.. Oltre 200...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appalti digitali e Piano Gare 2026: 200 esperti a Treviso per la PA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Formez PA: 19 esperti, fino a 49k, bandi 2026 per SudFormez PA avvia nuove selezioni per reclutare 19 esperti qualificati, con contratti di collaborazione fino a 49. Sicilia, svolta nella PA: arrivano 116 nuovi esperti in ufficioQuesta mattina, presso la sede dell’assessorato regionale della Funzione Pubblica a Palermo, sono stati formalizzati i contratti di assunzione che... Temi più discussi: Nuovo bando tipo ANAC 2/2026 per servizi di ingegneria e architettura; Consip a Treviso: oltre 200 funzionari a lezione di efficienza e mercati digitali; Linee Guida MIT gestione informativa digitale: come applicarle per ridurre varianti, tempi e costi nelle opere pubbliche; Ecco il piano dell’Ue per ridurre la dipendenza dai farmaci di Cina, India e Usa. Piccoli Comuni (Asmel) contro l'Anac: E’ ancora caos sulle gare digitaliLa nuova stagione degli appalti pubblici con il digitale, partita a gennaio, ha uno strascico di polemiche. Sono ora i piccoli comuni rappresentati da Asmel a prendersela con l’Autorità Nazionale ... repubblica.it «Gare al ribasso o i tariffari?» Lavori pubblici bloccati. Appello dei Comuni veneti al GovernoVENEZIA - Il rischio è che tutti gli interventi programmati dai Comuni - la ristrutturazione di una palestra, la sistemazione di una rotatoria stradale, la manutenzione del municipio - si blocchino. ilgazzettino.it