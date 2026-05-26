Il saluto di Laura Nargi | Avellino adesso hai bisogno di serenità

Laura Nargi ha commentato la fine di una campagna elettorale lunga e partecipata, con incontri e strette di mano. Ha rivolto gli auguri al nuovo sindaco, Nello Pizza.

"Si chiude qui una campagna elettorale intensa. Piena di facce, di mani strette, di voci ascoltate.Auguri sinceri al nuovo sindaco Nello Pizza.Auguri a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere elette.Auguri al nuovo Consiglio Comunale."L’appello per il futuro di AvellinoAvellino, adesso, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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