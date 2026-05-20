La giusta transizione per Avellino la replica di Laura Nargi al documento diffuso da Legambiente Avellino-Alveare

Ringrazio Legambiente Avellino · Alveare per il documento "La Giusta Transizione x Avellino" e per il percorso partecipato che lo ha generato. È un contributo serio, costruito con le cittadine e con i cittadini, che incrocia in molti punti il metodo e i contenuti del programma di Avellino in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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