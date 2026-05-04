Roberto Mercadini presenta Io dico l' Universo il nuovo lavoro dedicato allo scienziato Galileo Galilei
Giovedì 7 maggio, alle ore 18.30, al Centro culturale San Francesco di Montiano si chiude la rassegna culturale “Sguardi dentro, sguardi fuori”. A tirare il sipario sarà il divulgatore scientifico e autore romagnolo Roberto Mercadini che presenterà ai partecipanti il suo nuovo libro “Io dico.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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