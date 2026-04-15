Roberto Mercadini con Little boy al Flaiano

Mercoledì 22 aprile alle 20.45, per la prima volta a Pescara, si tiene lo spettacolo “Little Boy” di Roberto Mercadini al teatro Flaiano. Lo spettacolo prende il nome dalla bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945. Roberto Mercadini presenta il suo lavoro in questa data, portando in scena un racconto legato a quell’evento storico. La rappresentazione si svolge nel teatro della città, con ingresso aperto al pubblico.

Per la prima volta a Pescara, mercoledì 22 aprile alle ore 20.45, arriva Roberto Mercadini con lo spettacolo “Little Boy”: il nome in codice della bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945. Da qui prende vita un racconto potente, ironico e terribile insieme, che attraversa la storia.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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