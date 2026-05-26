Il Roma Celtic Festival alla Città dell’Altra Economia

Il Roma Celtic Festival si svolgerà nel fine settimana del 30 e 31 maggio presso la Città dell’Altra Economia. L’evento, dedicato alla cultura e alla musica celtica, prevede spettacoli, rievocazioni e ambientazioni che richiamano il mondo antico. La manifestazione si ripete annualmente e si svolge in una location dedicata alla promozione culturale e artistica. L’edizione di quest’anno include diverse attività pensate per coinvolgere il pubblico e riproporre le tradizioni celtiche.

Il Roma Celtic Festival, il più grande evento della Capitale dedicato alla cultura, alla musica e all’immaginario del mondo celtico, torna sabato 30 e domenica 31 maggio con una nuova edizione ricca di spettacoli, rievocazioni e atmosfere senza tempo.L’evento si svolgerà presso la Città. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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