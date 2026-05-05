Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia

A Roma, sabato 9 e domenica 10 maggio, si terrà una nuova edizione del Mercatino delle Streghe presso la Città dell’Altra Economia, situata negli spazi dell’Ex Mattatoio a Largo Dino Frisullo. L’evento si svolgerà nel fine settimana e coinvolgerà diverse bancarelle distribuite all’interno della struttura. La manifestazione si svolge nel centro della città, attirando visitatori interessati a prodotti e atmosfere legate alla tradizione del mercatino.

Roma si prepara ad accogliere una nuova edizione del Mercatino delle Streghe, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio presso la Città dell’Altra Economia, negli spazi dell’Ex Mattatoio a Largo Dino Frisullo. Un weekend interamente dedicato al mondo magico, esoterico e artigianale, pensata per.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Il Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra EconomiaRoma accoglie un nuovo appuntamento con il Mercatino delle Streghe, in programma domenica 26 aprile presso la Città dell’Altra Economia, negli spazi... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Mercatino della 27^ Festa di Maggio. Il Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra EconomiaRoma accoglie un nuovo appuntamento con il Mercatino delle Streghe, in programma domenica 26 aprile presso la Città dell’Altra Economia, negli spazi dell’Ex Mattatoio a Largo Dino Frisullo. Una giorna ... romatoday.it Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra EconomiaPrimo appuntamento del 2026 con l’evento più esoterico della Capitale, il Mercatino delle Streghe, Sabato 10 e Domenica 11 Gennaio, alla Città dell'Altra Economia, Ex-Mattatoio, Largo Dino Frisullo, ... romatoday.it