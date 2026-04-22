Il Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia

Domenica 26 aprile, presso la Città dell’Altra Economia nel quartiere Testaccio, si terrà un nuovo appuntamento con il Mercatino delle Streghe. L’evento si svolge negli spazi dell’Ex Mattatoio, in Largo Dino Frisullo, e propone bancarelle con oggetti e articoli vari. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge tutto il giorno.

Roma accoglie un nuovo appuntamento con il Mercatino delle Streghe, in programma domenica 26 aprile presso la Città dell’Altra Economia, negli spazi dell’Ex Mattatoio a Largo Dino Frisullo. Una giornata interamente dedicata al mondo magico, esoterico e artigianale, pensata per un pubblico di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra EconomiaIl Mercatino delle Streghe torna a Roma con un doppio appuntamento all’insegna della magia e della tradizione, in programma sabato 7 e domenica 8... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Tu che ne sAI? A Roma il 20 aprile 2026 l’evento che smonta i miti sull’intelligenza artificiale tra teatro, algoritmi e vita reale. Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra EconomiaPrimo appuntamento del 2026 con l’evento più esoterico della Capitale, il Mercatino delle Streghe, Sabato 10 e Domenica 11 Gennaio, alla Città dell'Altra Economia, Ex-Mattatoio, Largo Dino Frisullo, ... romatoday.it Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra EconomiaIl Mercatino delle Streghe torna a Roma con un doppio appuntamento all’insegna della magia e della tradizione, in programma sabato 7 e domenica 8 Febbraio presso la Città dell’Altra Economia – Ex ... romatoday.it