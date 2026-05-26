Dal 29 maggio al 2 giugno, la Darsena sarà sede di Calici d’Estate 2026, un evento dedicato a vino, musica e intrattenimento. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, attirando visitatori e appassionati per cinque giorni consecutivi.

Dal 29 maggio al 2 giugno la Darsena si trasformerà nel cuore pulsante dell’estate ferrarese con il ritorno di Calici d’Estate 2026, la manifestazione dedicata al vino, alla musica e all’intrattenimento. "Sarà un momento bellissimo per conoscere le migliori cantine italiane – afferma l’assessore al Commercio Francesco Carità –. Negli anni questo evento si è consolidato e siamo più che felici di riproporlo". Presentata dagli organizzatori di Feshion Eventi Alessandra Scotti, Mirko Marangella e Olimpia Ferro, l’edizione 2026 punta a consolidare il successo degli anni precedenti attraverso una formula che unisce il mondo enogastronomico a quello dell’intrattenimento dal vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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