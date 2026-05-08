Durante la primavera 2026, le temperature elevate sono state confermate da dati ufficiali e attribuite a El Niño, evento climatico noto per influenzare le condizioni meteorologiche globali. Le acque degli oceani sono state misurate a circa 21°C, segnando un aumento rispetto alla norma stagionale. Questo fenomeno ha suscitato preoccupazioni riguardo a un’estate caratterizzata da caldo estremo e condizioni climatiche più intense rispetto agli anni precedenti.

Le temperature elevate percepite nella primavera 2026 non sono solo un’impressione individuale, bensì documentata e causata da El Niño. Nello specifico, parliamo di un fenomeno climatico caratterizzato dal riscaldamento anomalo delle acque superficiali. Infatti, ad aprile di quest’anno si è registrata, sia in superficie che nei mari, una delle temperature più elevate. I risultati, quindi, possono mettere in allarme. La probabilità che nei prossimi mesi si verifichi un caldo globale eccessivo è notevole. El Niño, il fenomeno climatico che causa temperature record. Le temperature delle acque rappresentano un indicatore affidabile per comprendere l’aumento delle temperature.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il ritorno di El Niño: acque a 21°C e timori per un’estate di caldo estremo

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