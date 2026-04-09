Mercato Inter pronto il doppio ritorno alla base | non solo Aleksandar occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica

Sul mercato dell’Inter si preparano due ritorni in vista della prossima stagione. Oltre a Aleksandar, si considera anche Filip Stankovic come possibile opzione per il ruolo di portiere. Le trattative sono in fase avanzata e l’obiettivo è rinforzare il reparto tra i pali con due giocatori che hanno già avuto esperienze con il club. Le decisioni definitive saranno prese nelle prossime settimane.

Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera: «Sarebbe grandioso!». Le parole l’ex ds Calciomercato Milan, caccia al bomber del futuro: anche Nicolas Jackson nella lista! Gli altri nomi Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Non solo Aleksandar, anche il fratello Filip Stankovic può tornare all’InterNon solo Aleksandar, anche Filip Stankovic guarda con interesse a un possibile ritorno all’Inter. Leggi anche: Calciomercato Inter, si avvicina il rientro alla base di Aleksandar Stankovic Temi più discussi: Mercato Inter, Gazzetta annuncia: Verso il ‘taglio’ questo giocatore pagato 15 mln; Juve, se Bastoni non va al Barcellona può cambiare il mercato in difesa: lo strano intreccio con l'Inter; Oaktree pronto a programmare la nuova stagione dell’Inter: si decide anche il mercato; Inter, accelerata per Vicario: pronto un quadriennale. Mercato, Inter accelera su Moncef Zekri: pronta l’offerta al Mechelen, cifre e dettagliL'Inter accelera su Moncef Zekri. E' quanto riferisce il giornalista belga Sacha Tavolieri. I nerazzurri, infatti, hanno già pronta l'offerta ... fcinter1908.it Inter, il mercato nerazzurro accelera su tre fronti! Il piano per l’affondo decisivoL'Inter si sta preparando per i colpi da mettere a segno in estate: c'è un piano per l'affondo decisivo in due reparti. spaziointer.it #Paganin: "Quando c'è #Lautaro è tutta un'altra squadra. Mercato, l' #Inter agirà come sempre" x.com Calciomercato Inter Nome a sorpresa - facebook.com facebook