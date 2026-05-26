Cosa: Uscita del nuovo singolo Someone’s Ready della band U-MAN, un potente inno alla rinascita personale e al riscatto.. Dove e Quando: Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale da venerdì 29 maggio 2026.. Perché: L’avvincente ritorno sulle scene di cinque inseparabili amici d’infanzia che, dopo anni di silenzio, riprendono in mano i propri sogni con una rinnovata e dirompente energia pop rock.. Il panorama musicale italiano si prepara ad accogliere un ritorno carico di pura energia ed emozione, un progetto che fonde insieme il talento compositivo e una storia umana di rara autenticità. La rinascita in musica: il significato di “Someone’s Ready”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Ritorno degli U-MAN: “Someone’s Ready” Segna una Nuova Alba Pop Rock

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