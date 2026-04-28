Sabato 2 maggio alle 21, il duo musicale formato da Gloria Strippoli e Leonardo Crenna si esibirà a Novara, riprendendo l’attività dal vivo. La serata vedrà i due artisti proporre una selezione di brani pop e rock in versione acustica, dopo un periodo di pausa. L’evento si terrà in una location della città, attirando appassionati di musica dal vivo.

? Cosa sapere Gloria Strippoli e Leonardo Crenna suonano a Novara sabato 2 maggio alle 21.. Il duo riprende l'attività musicale con successi pop e rock in versione acustica.. Sabato 2 maggio alle ore 21, l’auditorium ViaoxiliaquattrO di Novara ospiterà il concerto Voice e Fingerstyle, un incontro musicale tra la voce di Gloria Strippoli e la chitarra di Leonardo Crenna. Il duo si preparerà a ripercorrere i successi pop e rock che hanno segnato la scena dagli anni ’80 fino ai giorni nostri. L’appuntamento promette una serata di circa due ore, caratterizzata da arrangiamenti acustici di alto livello che trasformeranno i grandi brani conosciuti in interpretazioni eleganti grazie alla tecnica fingerstyle e al canto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara, il ritorno del duo Zero Assoluto: pop e rock in acustico

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