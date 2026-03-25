A Napoli, al cinema Metropolitan, si è svolta un’anteprima del film “Scuola di seduzione”, diretto da Carlo Verdone e prodotto da Filmauro. La proiezione ha visto la presenza di Verdone e di un rappresentante di De Laurentiis. Al termine della visione, il pubblico ha applaudito in sala. Il film sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Paramount+ dal primo aprile.

Serata evento al Metropolitan con la proiezione dell’ultimo film del noto regista e attore, visibile in esclusiva su Paramount + dal prossimo 1° aprile Grandi protagonisti dell’anteprima partenopea sono stati Aurelio De Laurentiis e il regista e attore, che hanno salutato il pubblico presente in sala dal palco prima dell’inizio della proiezione. “Tra napoletani si è tutti amici. La seduzione appartiene al popolo napoletano. Questa anteprima la dedichiamo a Msc, che ringrazio per averci offerto una delle sue splendide navi da crociera come set. Questo film non uscirà nelle sale, si potrà vedere solo su Paramount + dal 1° aprile, ma con Carlo stiamo già lavorando per un nuovo film che uscirà in sala il prossimo anno”, ha spiegato il produttore cinematografico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - “Scuola di seduzione”, l’anteprima a Napoli con Verdone e De Laurentiis: grandi applausi del pubblico in sala al termine della proiezione

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