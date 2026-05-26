Il rinnovo di Dybala resta in stand-by | l’assenza di Ryan Friedkin congela il summit decisivo con l’agente
Il rinnovo di contratto di Dybala è attualmente sospeso a causa dell’assenza di Ryan Friedkin, che ha impedito un incontro decisivo con l’agente dell’attaccante. La trattativa tra la Roma e il giocatore resta in attesa di sviluppi, con questioni economiche e burocratiche ancora da risolvere. Nessuna data è stata fissata per un nuovo incontro, e la situazione rimane in sospeso fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.
Il futuro di Paulo Dybala continua a occupare il centro dei pensieri e delle strategie della Roma, ma la trattativa per il prolungamento del contratto dell’attaccante argentino vive una fase di momentaneo stallo economico e burocratico. Come rivelato da un’indiscrezione giornalistica pubblicata dalla testata LaRoma24, in questi giorni non si registrano passi in avanti o contatti ufficiali tra le parti. Non è stato infatti ancora calendarizzato il tanto atteso summit tra i vertici del club giallorosso e Carlos Novel, procuratore del calciatore, che avrebbe il compito di analizzare lo stato della situazione contrattuale e valutare i margini per blindare l’ex juventino nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Si apre al RINNOVO di DYBALA ma sarebbe un BENE per chi
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