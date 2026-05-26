Il rinnovo di Dybala resta in stand-by | l’assenza di Ryan Friedkin congela il summit decisivo con l’agente

Notizia in breve

Il rinnovo di contratto di Dybala è attualmente sospeso a causa dell’assenza di Ryan Friedkin, che ha impedito un incontro decisivo con l’agente dell’attaccante. La trattativa tra la Roma e il giocatore resta in attesa di sviluppi, con questioni economiche e burocratiche ancora da risolvere. Nessuna data è stata fissata per un nuovo incontro, e la situazione rimane in sospeso fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.