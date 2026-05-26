Il Rinascimento nel cuore di Castelvetro sabato 30 maggio riaprono le porte di Palazzo Rangoni

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 15.30, Palazzo Rangoni, nel centro di Castelvetro di Modena, riapre le sue porte. La dimora storica, risalente al Rinascimento, sarà visitabile in quell’occasione. La riapertura è prevista con un evento dedicato alla valorizzazione dell’edificio e del suo stile architettonico. La visita si svolgerà nel pomeriggio, offrendo l’opportunità di esplorare gli ambienti storici del palazzo.