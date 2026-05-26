Festa della Repubblica a Castelvetro un tour guidato alla scoperta del borgo e di Palazzo Rangoni
Il 2 giugno alle 11.00 si svolgerà un tour guidato nel borgo di Castelvetro di Modena e a Palazzo Rangoni. L’evento è programmato in occasione della Festa della Repubblica e prevede la visita delle principali attrazioni storiche e architettoniche del centro storico del comune. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere le caratteristiche del borgo e il patrimonio culturale locale. L’iniziativa è organizzata per questa giornata di celebrazione.
Martedì 2 Giugno alle ore 11.00 tour guidato alla scoperta del suggestivo borgo di Castelvetro di Modena e Palazzo Rangoni.I tour partiranno da Piazza Roma, cuore pulsante del paese, per narrare in maniera interessante e coinvolgente l'antica storia del borgo dal Neolitico all'epoca contemporanea. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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