Festa della Repubblica a Castelvetro un tour guidato alla scoperta del borgo e di Palazzo Rangoni

Notizia in breve

Il 2 giugno alle 11.00 si svolgerà un tour guidato nel borgo di Castelvetro di Modena e a Palazzo Rangoni. L’evento è programmato in occasione della Festa della Repubblica e prevede la visita delle principali attrazioni storiche e architettoniche del centro storico del comune. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere le caratteristiche del borgo e il patrimonio culturale locale. L’iniziativa è organizzata per questa giornata di celebrazione.