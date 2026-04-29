Castelvetro svela i suoi tesori visita guidata allo splendore di Palazzo Rangoni

Venerdì 1° maggio si terranno due visite guidate a Castelvetro, dedicate a Palazzo Rangoni. La prima partenza è alle 11.00, la seconda alle 12.00. Durante l’evento, i partecipanti potranno esplorare gli ambienti storici del palazzo, aperti al pubblico per l’occasione. Le visite sono organizzate in modo da permettere a tutti di scoprire i dettagli architettonici e artistici di questa residenza storica.

Appuntamento Venerdì 1° Maggio con una visita guidata alle ore 11.00 e una alle ore 12.00, alla scoperta di Palazzo Rangoni, a Castelvetro. Le porte di questo straordinario monumento storico riaprono in una serie di appuntamenti con la bellezza del Rinascimento. Palazzo Rangoni è situato nel.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alla scoperta di Palazzo Rangoni, lo splendore del Cinquecento rivive nel borgo Visita a Castelvetro di Modena, torri, palazzi e tesori d'arte per il 25 aprileTour guidato alla scoperta del suggestivo borgo di Castelvetro di Modena e Palazzo Rangoni: I tour partiranno da Piazza Roma, cuore pulsante del...