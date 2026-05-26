Il Ratto delle Sabine | mito e danza a Rieti

Cosa: Prima assoluta del balletto Il Ratto delle Sabine, spettacolo coreutico ideato e interpretato dall’étoile Susanna Salvi.. Dove e Quando: Teatro Comunale “Flavio Vespasiano”, Via Giuseppe Garibaldi 263, Rieti. Il 31 maggio 2026 alle ore 17:00.. Perché: Per riscoprire e vivere uno dei miti fondativi di Roma attraverso una straordinaria fusione di danza classica e contemporanea, che esalta il ruolo della donna come portatrice di pace.. La gloriosa e complessa storia delle origini di Roma trova una nuova e affascinante voce sul palcoscenico grazie all’arte universale della danza. L’antica narrazione si sveste della polvere del tempo per trasformarsi in un racconto visivo ed emotivo di grande impatto contemporaneo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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