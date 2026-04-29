A Rieti un confronto tra i Sindaci delle Città dell’Appennino Centrale | L’Aquila Ascoli Piceno e Rieti

Il 27 maggio nella Sala consiliare della Provincia di Rieti si è tenuto un incontro tra i sindaci delle città dell’Appennino Centrale, ovvero de L’Aquila, Ascoli Piceno e Rieti. Durante l’evento, hanno presentato il libro intitolato “Oltre le Sfide”. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei primi cittadini delle tre realtà, che hanno condiviso alcune riflessioni sul tema del confronto tra le comunità locali.

Il 27 maggio nella Sala consiliare della Provincia di Rieti Pierluigi Biondi, Marco Fioravanti e Daniele Sinibaldi in occasione della presentazione del libro “Oltre le Sfide. Il territorio reatino dieci anni dopo” del giornalista reatino Fuggetta Una prima volta assoluta che vedrà allo stesso.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - A Rieti un confronto tra i Sindaci delle Città dell’Appennino Centrale: L’Aquila, Ascoli Piceno e Rieti Notizie correlate Referendum giustizia: a Rieti esperti a confronto, ecco cosa cambiaIl PD di Rieti organizza un incontro sul referendum sulla giustizia: cosa c’è da sapere Il circolo del Partito Democratico di Rieti ha organizzato un... Rieti, casolare trasformato in centrale della droga: arrestato un uomo che doveva già scontare una penaEseguito un arresto dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Amatrice e cratere sismico, piano di rilancio economico della Regione tra cultura, turismo e agroalimentare; Salone del mobile, il legno diventa leva di ricostruzione e sviluppo nell’Appennino centrale; Il 29 aprile al Mic il ministro Giuli alla presentazione del festival dell’Appennino 2026; Piano cratere Lazio, Castelli: Nuova linfa per la rinascita dei territori. Un roadshow. Tanti luoghi. Una sola domanda: restare partite o tornare Abbiamo attraversato i territori, tappa dopo tappa, per raccogliere storie e dimostrare che “il locale” può essere davvero straordinario. Il nostro Appennino centrale. Restanza e Tornanza - facebook.com facebook Acque irrigue: in Commissione #Ambiente, audizione di rappresentanti Autorità di bacino regionale della Sardegna e delle Autorità di bacino distrettuale di Appennino centrale, Alpi orientali, Appennino meridionale e Fiume Po. Segui la diretta: bit.ly/Ambiente x.com