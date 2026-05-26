Il questore chiude un bar per motivi di ordine pubblico e sicurezza
Un bar di Pescara è stato chiuso dal questore con una sospensione ex articolo 100 del Tulps, a causa di motivi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza nella zona. La sospensione riguarda l’attività del locale e rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni. Nessun dettaglio sulle eventuali infrazioni specifiche che hanno portato alla chiusura.
È stata disposta la sospensione, ex articolo 100 Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ndr) di un bar di Pescara per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Dopo un'attività congiunta per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, grazie alla puntuale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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