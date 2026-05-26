Il questore chiude un bar per motivi di ordine pubblico e sicurezza

Notizia in breve

Un bar di Pescara è stato chiuso dal questore con una sospensione ex articolo 100 del Tulps, a causa di motivi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza nella zona. La sospensione riguarda l’attività del locale e rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni. Nessun dettaglio sulle eventuali infrazioni specifiche che hanno portato alla chiusura.