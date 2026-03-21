Il questore ha disposto la sospensione della licenza del bar bistrò Cocktail Music, situato in viale Battisti a Matelica, per sette giorni. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza. Gli agenti della polizia di Stato stanno inoltre verificando altri aspetti relativi al quadro autorizzatorio dell’attività. La chiusura entrerà in vigore immediatamente e durerà fino all’apposita revoca.

Licenza sospesa per una settimana per il bar bistrò Cocktail Music, in viale Battisti a Matelica. E ulteriori aspetti relativi al quadro autorizzatorio sono in corso di verifica a cura degli agenti della polizia di Stato. Il provvedimento, che è stato notificato ai titolari dell’attività mercoledì dagli agenti della polizia amministrativa e sociale della questura di Macerata, è stato il questore Luigi Mangino, sulla base di alcuni controlli periodici, effettuati nel tempo dalle forze dell’ordine sul territorio. Nel corso di questi accertamenti, il locale sarebbe stato interessato nell’ambito di attività investigative legate agli stupefacenti, terminate poi con l’esecuzione di alcuni arresti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il questore chiude il bar per 7 giorni. Lo stop per motivi di sicurezza

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