Liti e problemi di ordine pubblico il questore chiude due locali a Montesilvano

Da ilpescara.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due attività commerciali di Montesilvano sono state chiuse temporaneamente dal questore di Pescara. Si tratta di un bar con sala slot e di un fast food etnico, entrambi soggetti a sospensione delle autorizzazioni per un periodo di 10 e 7 giorni, rispettivamente. La decisione è stata presa a seguito di problemi di ordine pubblico e di liti registrate nei locali. Le chiusure sono state disposte ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.

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Un bar con sala slot e un fast food etnico di Montesilvano sono stati chiusi temporaneamente dal questore di Pescara Carlo Solimene, che ha disposto la sospensione delle autorizzazioni rispettivamente per 10 e 7 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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