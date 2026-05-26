Il quartiere di Monza dove si potrà andare al massimo a 30 all’ora | via al cantiere da 200mila euro

Sono iniziati ieri i lavori nel quartiere Triante di Monza per realizzare una zona a 30 kmh. I lavori dureranno tre mesi e costeranno circa 200mila euro. La nuova area interesserà un tratto specifico del quartiere, dove sarà vietato superare questa velocità massima. La modifica riguarda un'area di circa 200 metri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre la velocità dei veicoli nel quartiere.

Tre mesi di lavori per creare la zona 30 nel quartiere Triante. Sono quelli iniziati ieri, 25 maggio, che avranno un costo totale di circa 200mila euro e che porteranno i veicoli a moderare la velocità fino ad un massimo di 30 chilometri orari in un tratto specifico di quello che è uno dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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