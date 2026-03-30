Oggi sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sui marciapiedi di viale Romagna e viale Buonarroti a Monza. L’intervento prevede un investimento complessivo di un milione di euro e riguarda il rifacimento delle pavimentazioni lungo i due viali cittadini. I lavori sono stati avviati questa mattina e continueranno nelle prossime settimane.

Sono iniziati oggi, 30 marzo, i lavori di manutenzione straordinaria che porteranno al rifacimento dei marciapiedi di viale Romagna e viale Buonarroti. Costeranno 1 milione e 43mila euro e termineranno entro fine anno. Vediamo cosa prevedono gli interventi e le zone interessate. Il progetto prevede la rimozione delle barriere architettoniche presenti e la garanzia di una maggiore sicurezza della circolazione complessiva. L’asfalto sarà rimosso e sostituito con massetti autobloccanti per consentire una maggiore permeabilità della superficie che - unita al rifacimento delle aiuole attorno alle piante – aumenterà complessivamente la superficie drenante dei marciapiedi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Al via il maxi cantiere da 1 milione di euro per rifare i marciapiedi di due viali a Monza: la mappa degli interventi

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