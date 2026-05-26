Il Quad sta cercando di rafforzare la cooperazione tra i suoi membri, concentrandosi su Fiji, sui minerali critici e sull’energia. La partnership coinvolge un’area che rappresenta un terzo del Pil globale e quasi due miliardi di persone. Finora, il gruppo ha affrontato sfide nel consolidare le iniziative, ma ora si punta a sviluppare progetti comuni in questi settori strategici.

Pur rappresentando un terzo del Pil mondiale e quasi 2 miliardi di persone, il Quad è stato finora un potente collettivo di quattro nazioni – Stati Uniti, Giappone, Australia e India – concentrato però più sulla costruzione di un pensiero condiviso, orientazioni strategiche e tentativi di allineamento politico. Ora si passa alle azioni? Fonti locali informate sulle discussioni spiegano che i ministri degli Esteri hanno usato la riunione odierna di New Delhi “per rilanciare il formato” con una serie di iniziative operative sull’Indo-Pacifico, dalla sorveglianza marittima alle infrastrutture portuali, fino ai minerali critici e alla sicurezza energetica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Quad cerca slancio tra Fiji, minerali critici ed energia

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