Dal gas ai minerali critici | gli accordi tra Xi e Putin

Da ilgiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi giorni dopo l'incontro tra il presidente cinese e quello statunitense, il leader russo è arrivato a Pechino per partecipare a un vertice che mette in evidenza la stretta collaborazione tra Mosca e Pechino. Durante l'incontro, sono stati discussi accordi relativi al commercio di gas naturale e minerali critici, sottolineando la volontà di rafforzare i legami economici tra i due paesi. La visita ha confermato la continuità di questa alleanza nel quadro degli sviluppi internazionali.

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A pochi giorni dall’incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, Vladimir Putin è arrivato a Pechino per un vertice che conferma quanto il rapporto tra Russia e Cina resti centrale negli equilibri internazionali. Il presidente russo e il leader cinese hanno rafforzato la loro partnership in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni con Washington e dalla ridefinizione delle alleanze economiche globali. Sul tavolo ci sono stati soprattutto energia e cooperazione industriale. L’incontro tra Xi e Putin. Mosca punta a rafforzare il proprio sbocco verso Oriente dopo la perdita di gran parte del mercato europeo del gas, mentre Pechino cerca forniture stabili e nuove intese su materie prime e tecnologie considerate strategiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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