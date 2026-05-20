Pochi giorni dopo l'incontro tra il presidente cinese e quello statunitense, il leader russo è arrivato a Pechino per partecipare a un vertice che mette in evidenza la stretta collaborazione tra Mosca e Pechino. Durante l'incontro, sono stati discussi accordi relativi al commercio di gas naturale e minerali critici, sottolineando la volontà di rafforzare i legami economici tra i due paesi. La visita ha confermato la continuità di questa alleanza nel quadro degli sviluppi internazionali.

A pochi giorni dall’incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, Vladimir Putin è arrivato a Pechino per un vertice che conferma quanto il rapporto tra Russia e Cina resti centrale negli equilibri internazionali. Il presidente russo e il leader cinese hanno rafforzato la loro partnership in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni con Washington e dalla ridefinizione delle alleanze economiche globali. Sul tavolo ci sono stati soprattutto energia e cooperazione industriale. L’incontro tra Xi e Putin. Mosca punta a rafforzare il proprio sbocco verso Oriente dopo la perdita di gran parte del mercato europeo del gas, mentre Pechino cerca forniture stabili e nuove intese su materie prime e tecnologie considerate strategiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal gas ai minerali critici: gli accordi tra Xi e Putin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Vertice Putin-Xi a Pechino, siglati 20 accordi tra Russia e Cina: “Insieme per un nuovo ordine globale”Dal vertice Cina-Russia arriva una dichiarazione contro la “legge della giungla” internazionale, ma Pechino non sblocca Forza della Siberia 2 e resta...

Putin e Xi: 40 accordi per blindare l’asse e il gasdotto artico? Punti chiave Come influenzerà la crisi dello stretto di Hormuz il prezzo del gas? Perché Pechino ha frenato finora sulle trattative per il Power of...