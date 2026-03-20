Gli Stati Uniti stanno incontrando ostacoli nel cercare di siglare un accordo con il Brasile riguardo allo sviluppo e all’approvvigionamento di minerali critici. La loro trattativa si svolge in un panorama internazionale molto competitivo, dove le risorse strategiche sono al centro di tensioni e rivalità tra diverse nazioni. La distanza tra le parti sembra ancora significativa, rendendo difficile raggiungere un’intesa concreta.

Gli Stati Uniti stanno incontrando crescenti difficoltà nel tentativo di concludere un accordo con il Brasile per lo sviluppo e l’approvvigionamento di minerali critici, in un contesto di competizione globale sempre più intensa per il controllo delle risorse strategiche. Secondo funzionari statunitensi e brasiliani, Washington ha presentato a febbraio una proposta formale per un’intesa bilaterale che prevede investimenti per miliardi di dollari e la partecipazione a numerosi progetti minerari. Tuttavia, il governo brasiliano non ha ancora fornito una risposta ufficiale, segnalando una certa riluttanza ad accettare i termini dell’accordo. Gli... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Minerali critici, perché l’intesa tra Stati Uniti e Brasile resta lontana

Articoli correlati

Leggi anche: Difesa dell’Artico e minerali agli Stati Uniti: Groenlandia, l’Europa resta cauta sull’intesa

Perché la competizione Usa-Cina per i minerali critici africani riguarda anche il Piano MatteiL’Africa è diventata uno dei principali teatri della competizione geoeconomica globale, mentre Stati Uniti e Cina cercano di assicurarsi l’accesso...

Approfondimenti e contenuti su Stati Uniti

Temi più discussi: Project Vault: gli Stati Uniti e la geopolitica delle materie prime critiche; Gas, oro e minerali critici. Non solo petrolio: sotto l’Iran c’è un tesoro; Cile e Usa firmano un accordo per cooperare sui minerali critici; Moneta di scambio | Perché gli Stati Uniti vogliono rafforzare il dollaro in America Latina.

Il Giappone tenta l’allungo sulle terre rare. E saluta la CinaCircondata, o quasi. La Cina è sempre meno padrona di quella parte di mondo che ha bisogno di minerali critici per competere sui settori strategici e, quindi, sopravvivere. Certo, ad oggi il Dragone p ... formiche.net

Ecco come gli Usa possono uscire dalla dipendenza dai minerali cinesi. Report EconomistNel 1973, un club di stati petroliferi arabi tiene il mondo sotto ricatto interrompendo le esportazioni di greggio. I prezzi della benzina impennarono e le economie occidentali vacillarono. Oggi il pe ... startmag.it

Esportazioni al 60%, ma l’obiettivo è espandersi ancora negli Stati Uniti. L’ad Brandonisio: vogliamo aumentare la quota di Igp dal 15 all’80% nel giro di due anni - facebook.com facebook

"Gli Stati Uniti valutano l'occupazione dell'isola di Kharg in Iran" x.com