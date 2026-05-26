Il Promontorio dei cadaveri alle Svalbard si sta sciogliendo rivelando le atroci condizioni dei balenieri

Notizia in breve

Il “Promontorio dei cadaveri” alle Svalbard si sta sciogliendo a causa del cambiamento climatico, portando alla luce le condizioni dei resti di balenieri sepolti sotto il ghiaccio. La perdita di massa glaciale ha accelerato il processo di degrado del sito archeologico, che si trova in uno stato di deterioramento. Il ritiro del ghiaccio ha reso visibili i resti umani e le attrezzature abbandonate, mentre il clima più caldo continua a influenzare la regione.