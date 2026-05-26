Il Promontorio dei cadaveri alle Svalbard si sta sciogliendo rivelando le atroci condizioni dei balenieri
Il “Promontorio dei cadaveri” alle Svalbard si sta sciogliendo a causa del cambiamento climatico, portando alla luce le condizioni dei resti di balenieri sepolti sotto il ghiaccio. La perdita di massa glaciale ha accelerato il processo di degrado del sito archeologico, che si trova in uno stato di deterioramento. Il ritiro del ghiaccio ha reso visibili i resti umani e le attrezzature abbandonate, mentre il clima più caldo continua a influenzare la regione.
A causa dello scioglimento del ghiaccio provocato dal cambiamento climatico il sito archeologico alle isole Svalbard noto come "Promontorio dei cadaveri" si sta degradando. I resti umani emersi dagli scavi mostrano le atroci condizioni dei balenieri vissuti secoli fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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