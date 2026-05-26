Il Promontorio dei cadaveri alle Svalbard si sta sciogliendo rilevando le atroci condizioni dei balenieri

Il ghiaccio che ricopre il “Promontorio dei cadaveri” alle Svalbard si sta sciogliendo a causa del cambiamento climatico. Questa perdita di ghiaccio sta portando alla degradazione del sito archeologico, noto per le condizioni dei resti di balenieri. La riduzione del ghiaccio ha reso più visibili e accessibili i resti, che in passato erano conservati sotto uno spesso strato di ghiaccio.

A causa dello scioglimento del ghiaccio provocato dal cambiamento climatico il sito archeologico alle isole Svalbard noto come "Promontorio dei cadaveri" si sta degradando. I resti umani emersi dagli scavi mostrano le atroci condizioni dei balenieri vissuti secoli fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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