Quel No al referendum si sta rivelando una totale bocciatura per il governo Meloni
Il referendum del 22 marzo si sta trasformando in una sconfitta totale per il governo Meloni, con un risultato che sembra non lasciare margini di recupero. I dati ufficiali mostrano una percentuale di partecipazione elevata e un ampio consenso al no, confermando una forte opposizione alle proposte portate avanti dall'esecutivo. La vittoria del fronte contrario si è manifestata con numeri che evidenziano una bocciatura senza precedenti.
Sempre di più il voto referendario del 22 marzo sta assumendo i contorni di una totale bocciatura, sembrerebbe senza appello, per il governo Meloni. Un disastro davvero su tutti i fronti. Nemmeno una mossa è stata centrata sullo scacchiere internazionale: prima una posizione supina e miope nel conflitto in Ucraina; quindi la complicità con il governo israeliano nella consumazione del genocidio contro il popolo palestinese; e poi il cappello in mano da Trump venduto comunicativamente come linea privilegiata con gli Usa a dimostrazione di una primazia di leadership della Meloni in Europa, ma poi evidenziatosi com e un clamoroso boomerang; infine la totale inesistenza di una pur tiepida posizione sulla guerra illegale in Iran.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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