Italia nega l’uso di Sigonella agli Usa | stop ai bombardieri senza autorizzazione

L’Italia ha comunicato ufficialmente di non autorizzare l’uso della base di Sigonella da parte degli Stati Uniti per attività di bombardamento. La decisione è stata presa in risposta a richieste di intervento militare senza autorizzazione preventiva. La base, situata nel paese, non sarà più messa a disposizione degli alleati statunitensi per operazioni di questo tipo.

Le ultime sul fronte della guerra. L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella. L’episodio, avvenuto alcuni giorni fa e rimasto inizialmente riservato, è stato gestito ai massimi livelli militari e politici. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, a informare il ministro della Difesa Guido Crosetto, chiedendo indicazioni su come procedere in una situazione delicata anche sul piano dei rapporti tra Roma e Washington. Secondo quanto emerso, lo Stato maggiore dell’Aeronautica aveva segnalato che alcuni bombardieri statunitensi avevano inserito Sigonella nel proprio piano di volo, con l’intenzione di fare scalo prima di dirigersi verso il Medio Oriente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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