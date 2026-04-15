Audio omicidio suocero non riconosce la voce di Dino Il Procuratore | Occorrono verifiche e riscontri
Un audio relativo a un omicidio avvenuto a Foggia il 13 aprile non ha portato al riconoscimento della voce del genero della vittima da parte del suocero. L’audio, estratto dalle telecamere di videosorveglianza di un condominio, è stato analizzato, ma il suocero non ha riconosciuto la voce di Dino, il sospettato. Il procuratore ha dichiarato che saranno necessarie ulteriori verifiche e riscontri per chiarire la situazione.
Ai giornalisti Antonio Traisci - genero di Annibale Carta, il personal trainer assassinato lunedì 13 aprile in via Caracciolo a Foggia - come riportato dall'agenzia Ansa - non avrebbe riconosciuto la voce dell'audio registrata dalle telecamere di videosorveglianza di un condominio di via Carlo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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