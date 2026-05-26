il processo pelicot prendere parola sul sistema di dominio

Il processo Pelicot vede 51 imputati sul banco degli accusati. Durante l’udienza, il pubblico ha applaudito più volte, con una standing ovation al termine. La requisitoria si è concentrata sulle accuse di dominio e controllo nel sistema coinvolto. La corte ha ascoltato le testimonianze e le prove presentate dagli inquirenti. La fase dibattimentale proseguirà nelle prossime settimane.

L’elenco dei nomi dei cinquantuno imputati sembra non finire mai, come la standing ovation al Piccolo di Milano. E in un certo senso non può davvero finire Il processo Pelicot, con la regia di Milo Rau e Servane Dècle, presentato domenica scorsa in un allestimento in italiano inedito al festival Presente indicativo, dopo il debutto al Wiener Festwochen. Non perché non si sia giunti a un verdetto, nel processo svoltosi tra settembre e dicembre 2024 a cui il lavoro è ispirato, dove Dominique Pelicot, marito di Gisèle, è stato condannato a venti anni, e gli altri accusati, tutti ritenuti colpevoli, tra i tre e i diciotto. Ma l’operazione di Rau... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Ascolto Brothers in arms e c’è molto disordine sul mio tavolo. Tra poco vado al Piccolo a vedere lo spettacolo di Milo Rau dedicato al processo Pelicot. Davide è a Venezia. È estate fuori. x.com

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