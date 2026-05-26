Il processo Pelicot prendere parola sul sistema di dominio

Da cms.ilmanifesto.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il processo Pelicot vede 51 imputati sul banco degli accusati. Durante l’udienza, il pubblico ha applaudito più volte, con una standing ovation al termine. La requisitoria si è concentrata sulle accuse di dominio e controllo nel sistema coinvolto. La corte ha ascoltato le testimonianze e le prove presentate dagli inquirenti. La fase dibattimentale proseguirà nelle prossime settimane.

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