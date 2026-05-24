Gli stupri il processo e infine la rinascita | Gisèle Pelicot ha ritrovato l’amore e la fiducia nel prossimo nonostante tutto

Durante un intervento all’Hay Festival in Galles, Gisèle Pelicot ha parlato del suo percorso di rinascita dopo aver subito ripetuti stupri da parte del suo ex marito e di altri uomini. Ha descritto come, nel tempo, abbia ritrovato l’amore e la fiducia nel prossimo, evidenziando il momento in cui si è innamorata di nuovo. Pelicot ha condiviso la sua esperienza come esempio di resilienza e di ripresa personale.

Intervenendo sabato all’ Hay Festival, in Galles, Gisèle Pelicot ha descritto il momento in cui si è innamorata e ha ritrovato la fiducia in se stessa dopo i ripetuti stupri che ha subito per mano del suo ex marito e di altri uomini. La donna è diventata un simbolo di coraggio e resilienza dopo aver rinunciato al diritto all’anonimato durante il processo contro l’ex coniuge Dominique Pelicot, condannato a vent’anni di carcere nel 2024 per averla drogata e violentata e per aver permesso ad altri uomini di abusare sessualmente di lei, mentre era incosciente, per quasi un decennio. Pelicot ha confessato di non aver mai pensato di potersi fidare di nuovo di un uomo prima di incontrare il suo attuale compagno, Jean-Loup Agopian. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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