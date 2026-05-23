Milano – Non sono un robot. Chissà quante volte vi è capitato di doverlo ribadire. Almeno sul web. Che a pensarci un attimo, già solo la domanda racconta molto dei nostri anni (o del nostro futuro). Ma da dove nasce questo rapporto così umanizzato con la tecnologia? Da dove insomma facciamo partire l’Intelligenza Artificiale? Tema ampio. Ramificato. Che ha ispirat o “Oracle” di Lukasz Twarkowski, oggi e domani in prima nazionale allo Strehler, ospite del Festival Presente Indicativo. In qualche modo inaugurando una manciata di giorni particolarmente ricchi per la rassegna internazionale del Piccolo Teatro. Ma andiamo con ordine. Attesissimo il regista polacco, dopo lo straordinario successo del suo precedente Rohtko, un paio di anni fa qui a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festival Presente Indicativo al Piccolo, tra ‘Oracle’ e Il processo Pelicot

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