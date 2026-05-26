Nei giorni scorsi la facoltà di arti e scienze dell’università di Harvard, una delle più conosciute e ambite al mondo, ha approvato una riforma che limiterà il numero di studenti dei corsi di laurea di primo livello che possono prendere una “A”, cioè il massimo dei voti, per ciascuna materia. A partire dall’anno accademico 2027-28 potrà prendere A non più del 20 per cento di ogni classe, più quattro studenti extra per casi eccezionali. In una classe frequentata da 150 studenti, per esempio, potranno prendere A al massimo 34 di loro; in un seminario da 10 studenti, al massimo sei. Il provvedimento è stato descritto come una delle misure più ambiziose mai intraprese per limitare il fenomeno dell’“inflazione dei voti” nelle università: la tendenza, cioè, a dare voti mediamente più alti col passare del tempo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il problema dei voti troppo alti nelle università americane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Este informe habla de ti: estudios, carrera y trabajo, pero no de tu libertad - Fundación CYD

Notizie e thread social correlati

Divieto cellulari nelle scuole americane: l’uso dei dispositivi crolla del 30% con gli astucci magnetici, eppure i voti restano invariati. Lo studioUna recente ricerca pubblicata ad aprile 2026 dal National Bureau of Economic Research analizza l’effetto del divieto di cellulari nelle scuole...

Intelligenza Artificiale nelle università americane: boom dell’82% per le lauree magistrali, informatica in calo (-11%)Negli ultimi anni, nelle università statunitensi si registra un aumento dell’82% delle lauree magistrali in ambito di intelligenza artificiale,...

Temi più discussi: Scuola e performance, Roberto Coni: Se valutiamo solo con i voti rischiamo di perdere i ragazzi (INTERVISTA); Montagna, Niccolai: Meloni non firmi il Dpcm che taglia Comuni, il centrodestra voti la proposta Pd; Troppi voti alti ad Harvard, l'ateneo decide di limitarli al 20% degli iscritti. La protesta degli studenti: Così aumenta lo stress; Il massimo si conquista, non si regala, ad Harvard il tetto sui voti alti infiamma il campus. Restituire senso alla valutazione e premiare chi eccelle davvero.

Il problema dei voti troppo alti nelle università americaneRiguarda da tempo gli istituti più importanti e ora Harvard ha introdotto un limite massimo di A per ogni classe ... ilpost.it

Parigi, Grégoire sindaco con il 50,52% dei votiIl candidato della sinistra unita Emmanuel Grégoire ha vinto l'elezione a sindaco di Parigi col 50,52% dei voti, nove punti sopra la sua rivale Rachida Dati: lo rende noto il Comune della capitale ... ansa.it