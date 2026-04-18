Intelligenza Artificiale nelle università americane | boom dell’82% per le lauree magistrali informatica in calo -11%

Negli ultimi anni, nelle università statunitensi si registra un aumento dell’82% delle lauree magistrali in ambito di intelligenza artificiale, mentre i corsi di informatica segnano una diminuzione dell’11%. I dati evidenziano un cambiamento nelle preferenze degli studenti, che si orientano verso discipline legate alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale, mentre l’interesse per l’informatica tradizionale si riduce. La tendenza si riscontra in molte università del paese.

Nelle università americane, i ragazzi scelgono percorsi di studio molto diversi rispetto al passato recente. Secondo i dati del nuovo AI Index Report 2026, le immatricolazioni universitarie negli Stati Uniti evidenziano un vero e proprio cambio di rotta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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