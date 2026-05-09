Divieto cellulari nelle scuole americane | l’uso dei dispositivi crolla del 30% con gli astucci magnetici eppure i voti restano invariati Lo studio

Una recente ricerca pubblicata ad aprile 2026 dal National Bureau of Economic Research analizza l’effetto del divieto di cellulari nelle scuole americane. Lo studio evidenzia che, grazie all’introduzione di astucci magnetici, l’uso dei dispositivi tra gli studenti è diminuito del 30 per cento. Tuttavia, i risultati dei voti degli studenti non hanno subito variazioni significative rispetto ai periodi precedenti.

Il dibattito sui cellulari in classe si arricchisce di dati concreti grazie a una ricerca del National Bureau of Economic Research pubblicata ad aprile 2026. Gli studiosi hanno analizzato a fondo l'impatto delle buste chiudibili nelle scuole americane. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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